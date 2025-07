Duplo homicídio é visto por facções como "símbolo de coragem", diz especialista

Crimes ocorreram em bairros periféricos e têm em comum mortes múltiplas - Foto: Pixabay

Uma escalada de violência, com ao menos 11 pessoas assassinadas em cinco episódios diferentes. Assim foram as últimas duas semanas em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). Os crimes, ocorridos em sequência, chamaram a atenção não apenas pela quantidade de mortos, mas pelo perfil. Todos foram com mortes múltiplas, ou seja, ações criminosas que atingiram mais de uma vítima ao mesmo tempo.

A série de mortes começou na madrugada de domingo, 29. Dois jovens foram assassinados durante uma festa do tipo paredão no bairro Alto do Cabrito. Na terça-feira, 2, outros dois homens foram mortos em Dias D’Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Na mesma noite, a situação se agravou ainda mais com um triplo homicídio na Massaranduba, que vitimou, entre outros, um cantor de pagode local.

Já na quarta-feira, 3, um casal foi assassinado dentro de casa na localidade do Marotinho, no bairro São Caetano, em Salvador. E, o mais recente, no domingo, 6, quando dois homens também foram mortos no bairro do Uruguai, região da Cidade Baixa da capital baiana.

Motivação dos crimes

Os casos, que até o momento estão sendo investigados pela polícia e não tiveram um desfecho, podem ser motivados por diversos fatores e podem indicar uma mudança no perfil da violência local, ocasionando o chamado “efeito contágio”, segundo explica o professor da UFBA, pesquisador em segurança pública e execução penal, Misael França.

A juventude negra periférica é a principal vítima e isso só reforça um problema estrutural que já conhecemos. Misael França - professor da UFBA

“Salvador tem se destacado como uma das cidades mais violentas do país. Essa violência tem endereço certo: as periferias das grandes cidades, onde vivem, lamentavelmente, jovens negros. Na maioria dos casos, a juventude negra periférica é a principal vítima e isso só reforça um problema estrutural que já conhecemos. A sequência de homicídios múltiplos, apesar de assustadora, não é novidade. Elas costumam estar geralmente ligadas a disputas pelo domínio do crime organizado nessas localidades, mas os motivos podem ser diversos”, diz Misael em entrevista ao Portal A TARDE.

Misael França. | Foto: Reprodução redes sociais

Efeito contágio

A repetição de crimes violentos, especialmente quando divulgados em sequência, também pode ter um efeito perigoso, segundo o especialista. Misael explica que ações continuadas e amplamente divulgadas podem servir de inspiração ou modelo para outros crimes, fenômeno conhecido como “efeito contágio”.

A figura do executor armado que pode matar várias pessoas em uma única ação passa a ser vista como símbolo de coragem. Misael França - professor da UFBA

“Psicanalistas explicam que existe algo chamado 'efeito contágio'. Quando se divulga esse tipo de crime, há o risco de, em vez de gerar repulsa, eles podem causar uma espécie de estímulo, principalmente entre jovens e adolescentes que convivem diariamente com a violência. Para alguns, a figura do executor armado que pode matar várias pessoas em uma única ação passa a ser vista como símbolo de coragem ou até como um herói”.

Ainda de acordo com o professor da UFBA, além do medo, a ostentação rápida de patrimônio — como carros, ouro e armas — também funciona como elemento de atração para parte dessa juventude.

“Analisando mais profundamente, em alguns casos, muitos desses indivíduos acabam tendo uma ascensão patrimonial repentina, diferente do que se esperaria pelas vias normais. Crianças e adolescentes que presenciam isso veem naquela figura alguém ‘bem-sucedido’, que conquista respeito e medo das pessoas ao redor, mesmo que pelo caminho da violência”, completa.

Possíveis motivações

Os casos desta semana ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil e, até o momento, ninguém foi preso. De forma geral, crimes dessa natureza podem ser motivados por vários fatores, entre eles:

Guerra entre facções

Dívidas

Acerto de contas

Vingança

“Em localidade mais vulneráveis o Estado é ausente e muitos indivíduos acabam agindo por conta própria ou cumprindo ordens, como uma forma de “justiça pelas próprias mãos”. No Código Penal, existe até a tipificação desse tipo de conduta, que é o ‘exercício arbitrário das próprias razões’. Isso mostra uma descrença total nas instituições formais de controle, como a polícia, Ministério Público, o Judiciário”.

Ainda de acordo com Misael França, esses crimes costumam ser planejados e não são cometidos por um único executor. Normalmente, há uma cadeia de pessoas envolvidas — desde quem ordena até quem empresta armas ou auxilia na fuga.

“Geralmente são crimes pré-ordenados. Há estudo prévio da rotina da vítima, escolha do melhor momento, local. Quem puxa o gatilho raramente age sozinho. E todos respondem pelo crime, na medida da sua participação”, explica.

Estado ausente?

Misael defende que existe uma falha por parte no estado no enfrentamento da violência. Segundo o pesquisador, esse combate não deve ser apenas de forma repressiva, mas sim feito de forma integrada, envolvendo não só investimento em segurança pública, mas também:

educação;

políticas de combate à pobreza;

saúde;

esporte e lazer.

“A violência é um problema multifatorial, não pode ser tratada apenas como caso de polícia. Ela deve atuar numa perspectiva de prevenção do crime, não só repressão. Quando chega a repressão, significa que as outras políticas falharam. É um problema multifatorial, que envolve outros setores importantes".

O especialista frisa ainda que não é responsabilidade só do governo do estado. "Os municípios também têm um papel importante, inclusive com as guardas civis municipais. Enfrentar a violência precisa de articulação entre todas essas áreas. Mas o que acontece é que o Estado entra de forma tardia e muitas vezes só com ações repressivas. Esse confronto entre facções acaba agravando ainda mais a violência nesses locais e atingindo, principalmente, a juventude negra periférica".

Polícia Militar da Bahia | Foto: Foto: Divulgação PM

O que diz a SSP?

"A Secretaria da Segurança Pública ressalta que determinou às Polícias Militar e Civil, através do Comando de Policiamento Regional (CPR) e da Delegacia de Homicídios (DH) Baía de Todos os Santos (BTS), o reforço das ações conjuntas de combate ao crime organizado, na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Aumento das abordagens, dos mapeamentos de inteligência e também das medidas de repressão qualificada serão promovidos com o objetivo de identificar e prender os autores dos crimes contra a vida registrados naquela região. A SSP destaca também que informações sobre os ataques podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia). A ligação é gratuita e o serviço funciona 24h".

Relembre os crimes

Duplo homicídio no Alto do Cabrito

Alex Nepomuceno dos Santos e Alef Santos Alves, ambos de 19 anos, foram assassinado em um ataque a tiros na madrugada do último domingo, 29 de junho, durante uma festa do tipo "paredão" na Estrada Lobato-Campinas, no bairro Alto do Cabrito, em Salvador. Além dos mortos, outras nove pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Civil, indícios apontam que a motivação dos disparos são disputas relacionadas a grupos criminosos atuantes no tráfico de drogas da região. Até o momento, ninguém foi preso.

Duplo homicídio Dias D'ávila

Dois homens foram assassinados a tiros no final da noite desta terça-feira, 1º, na Rua Walter Seixas, no bairro Genaro, em Dias d’Ávila. As vítimas forma identificadas como Adaías Passos da Silva, de 52 anos e Ramon Rocha dos Santos, de 37. Os corpos foram deixados com marcas de tiros na pista, nas proximidades do cemitério local. Em nota, a Polícia Civil informou que oitivas e perícias ainda estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime.

Triplo homicídio em Massaranduba

Também na noite de terça-feira, 2, três pessoas foram assassinadas no bairro de Massaranduba, em Salvador. Entre as vítimas, está o cantor de pagode Leonardo Serpa, conhecido como "Oh Original". Ele era filho de um cabo da Polícia Militar lotado em Abrantes.

Além de Leonardo, as outras duas vítimas foram identificadas como Leonarda Bárbara Gomes dos Santos e Anderson Oliveira de Souza. A polícia ainda não desvendou o crime e trabalha com mais de uma linha de investigação.

Trio foi assassinado na Massaranduba | Foto: Reprodução redes sociais

Duplo homicídio no Novo Marotinho

Na manhã de quarta-feira, 2, um casal fpoi encontrado executado na região do Novo Marotinha, no bairro São Caetano. A polícia informou que ainda não há presos e que segue investigando o crime.

Duplo homicídio no Uruguai

O mais recente caso foi registrado na noite deste domingo, 6, na área conhecida como 'Maloquinha', no Uruguai, bairro da Cidade Baixa de Salvador. A Polícia Civil identificou as vítimas como Luis Fernando Ferreira dos Santos, de 18 anos, e Adriano de Jesus Rosa, de 24. Ambos morreram no local.

Informações iniciais indicam que Luis e Adriano teriam sido alvos de integrantes do Bonde do Maluco (BDM). As guias de perícia e de necropsia já foram expedidas e diligências já acontecem para entender o que motivou o crime, além de tentar botar a mão nos autores.