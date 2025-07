Vaza vídeo da morte do cantor de pagode Oh Original em Salvador

Oh Original foi morto a tiros - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo que mostra o momento em que o cantor Leonardo Serpa, mais conhecido pelo nome artístico Oh Original, de 23 anos, foi morto circula nas redes sociais. Além dele, outras duas pessoas também foram assassinadas no local. O crime aconteceu na noite da última terça-feira, 1º, em frente a uma lanchonete, no bairro de Massaranduba, em Salvador.

Nas imagens enviadas ao Portal MASSA!, é possível ver os corpos do artista e da jovem Leonarda Bárbada próximos e, mais adiante, o de Anderson de Oliveira, no chão. Um carro que estava no local também ficou crivado de balas.

Assista ao vídeo:

Quem é era Oh Original?

O jovem era filho de um cabo da Polícia Militar lotado em Lauro de Freitas, na região metropolitana (RMS). Oh Original apostava no pagode “proibidão”, com letras autorais. Ele acumulava 14 mil inscritos em seu canal no YouTube, além de acumular quase 800 mil visualizações em uma única música.

O perfil de Leonardo foi desativado nas redes sociais. No Instagram, é possível encontrar apenas uma página de admiradores do artista, com pouco mais de dois mil seguidores.

O corpo de Leonardo Lucas foi sepultado na tarde desta quarta-feira (2), no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação.

O crime

Segundo a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu por volta 20h45, na Avenida dos Andrades, que fica na divisa entre os bairros do Uruguai e Jardim Cruzeiro. As outras duas vítimas foram identificadas como Leonarda Barbara Gomes dos Santos e Anderson de Oliveira Souza. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.

Duas versões foram relatadas por testemunhas aos policiais militares. A primeira é de uma briga envolvendo o artista, que terminou com os dois baleados, além da mulher, que estava com eles.

Já a segunda versão diz que os três estavam juntos, quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta e atiraram nas vítimas, possivelmente porque o cantor cantava em outras comunidades rivais ao Uruguai.

O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas e disse, em nota, que determinou o reforço imediato do patrulhamento ostensivo na região da Cidade Baixa, através da Polícia Militar, com o emprego de unidades especializadas.

Além disso, a pasta afirmou que o DHPP, com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), já iniciou as investigações para elucidar a motivação dos crimes.

A SSP-BA ressaltou que informações sobre a ocorrência podem ser enviadas, com total sigilo, através do Disk Denúncia, pelo telefone 181. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24h.