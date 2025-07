Cantor famoso de pagode é brutalmente assassinado em Salvador

Cantor Oh Original morreu nesta terça-feira, 1º - Foto: Divulgação

Leonardo Serpa, cantor conhecido como Oh Original, foi morto a tiros nesta terça-feira, 1º. A morte do músico ocorreu no bairro do Uruguai, em Salvador.

De acordo com o Portal Massa!, informações iniciais revela que o assassinato pode ter ocorrido em função de uma discussão. Além do cantor, outras duas pessoas, ainda não identificadas, também foram baleadas e mortas.

Internautas chegaram a compartilhar imagens da vítima caída no chão, com um tiro aparentemente na cabeça.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar para obter mais informações sobre as mortes na região, mas não obteve retorno até o fechamento do texto.

Quem é o cantor morto em Salvador?

Leonardo Serpa ficou conhecido em 2023 com o pagodão “Pente do Gerente”, que acumula mais de 4 milhões de visualizações no YouTube.

A música mais recente publicada pelo cantor foi postada há um mês. O músico havia desativado seu Instagram nas últimas semanas.