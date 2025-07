Homem imprensado no metrô de Salvador teve órgãos perfurados

Acidente ocorreu no último domingo, 29 - Foto: Reprodução Redes sociais e GOV BA

O estado de saúde de José Cosme de Jesus Gonçalves, homem que sofreu um acidente no metrô de Salvador, é considerado gravíssimo. Segundo o irmão da vítima, José Luiz de Jesus Gonçalves, ele teve a bacia, a bexiga e o reto perfurados, além de múltiplas fraturas, após ser atingido por um trem no metrô de Salvador.

José Cosme permanece sedado na UTI do Hospital do Subúrbio, onde está internado desde o acidente, ocorrido no domingo, 29. Ele já passou por uma cirurgia de emergência devido à grande perda de sangue e aguarda condições clínicas para ser operado novamente. A informação foi confirmada pela família à Rede Bahia.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que José tenta cruzar os trilhos, pulando da plataforma na tentativa de alcançar um trem que chegava no sentido oposto. Familiares relataram que ele estava atrasado para o trabalho e decidiu cortar caminho, desrespeitando as normas de segurança.

O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema. José foi retirado inconsciente, entubado e levado de ambulância pelo Samu.

Em nota, a CCR reforçou que o acidente foi causado pela violação das regras de segurança e alertou para a importância de não acessar as vias, respeitar a faixa amarela e evitar atitudes imprudentes nas estações.