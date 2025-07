VÍDEO: vítima de acidente no metrô de Salvador atravessou os trilhos

Resgate foi realizado com apoio do Corpo de Bombeiros e de agentes da CCR Metrô Bahia - Foto: Reprodução

Imagens de uma câmera de segurança, vazadas nas redes sociais nesta segunda-feira, 30, revelam o momento em que um homem tenta atravessar os trilhos da Estação Campinas de Pirajá, em Salvador, e acaba sendo atingido por um trem do metrô, no domingo, 29.

A vítima, identificada como José Cosme de Jesus Gonçalves, de 34 anos, aparece no vídeo pulando a plataforma e cruzando os trilhos para tentar alcançar um trem que chegava no sentido oposto. Segundo familiares, ele estava atrasado para o trabalho e decidiu cortar caminho — uma atitude que terminou em tragédia. José não conseguiu concluir a travessia a tempo e foi atingido, ficando preso entre o trem e a plataforma.

O resgate foi realizado com apoio do Corpo de Bombeiros e de agentes da CCR Metrô Bahia, que administra o sistema. José foi retirado inconsciente e entubado, sendo encaminhado pelo Samu ao Hospital do Subúrbio. Ele permanece internado em estado grave na UTI, com múltiplas fraturas, perfurações na região íntima e grande perda de sangue.

Em nota, a CCR afirmou que o acidente foi provocado pela violação das normas de segurança. A concessionária reforçou a necessidade de seguir orientações básicas como não acessar as vias, respeitar a faixa amarela na plataforma e evitar distrações.

Assista o vídeo