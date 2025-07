Homem que ficou preso em trilhos do metrô está em estado grave

Acidente ocorreu no último domingo, 29 - Foto: Rafael Martins | GOVBA

Está em estado grave José Cosme de Jesus Gonçalves, homem resgatado entre o trem e a plataforma de espera do metrô de Salvador, neste domingo, 29. A vítima tentava atravessar os trilhos no momento do acidente.

Segundo informações da TV Bahia, o homem perdeu sangue em excesso, além de ter fraturado ossos e perfurado sua região íntima. O resgate foi considerado delicado, e a vítima precisou fazer uma cirurgia.

José Cosme está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Subúrbio.

O que aconteceu?

José Cosme tentou atravessar dos trilhos da estação de metrô de Campinas de Pirajá, o que é proibido por questões de segurança, quando ficou preso. Ele passou por um atendimento rápido após o resgate realizado pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima, que trabalha na Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), tentava chegar ao serviço no momento do acidente, segundo as primeiras informações. O caso será investigado pela Polícia Civil.