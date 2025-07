Homem fica preso entre trem e plataforma do metrô em Salvador; veja imagem

Estação de metrô em Salvador - Foto: Rafael Martins/GOVBA

Um passageiro do metrô ficou preso entre o trem e a plataforma na Estação Campinas, em Salvador, na manhã deste domingo, 29.

Segundo a CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pela operação do sistema metroviário na capital, o incidente ocorreu porque o cliente desrespeitou as regras de segurança previstas no sistema.

O homem foi retirado da plataforma pelos agentes de segurança e encaminhado para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Equipes atuaram rapidamente no resgate, evitando que o acidente tivesse consequências mais graves", diz a CCR.

Cuidados

A CCR Metrô Bahia reforçou ainda a importância de seguir orientações básicas para garantir a segurança de todos os usuários, como:

não acessar a via;

aguardar o desembarque antes de embarcar;

respeitar a faixa amarela nas plataforma;

evitar distrações enquanto se aguarda a chegada do trem.

As medidas, segundo a concessionária, "são amplamente divulgadas por meio de campanhas de comunicação, mas continuam sendo fundamentais para prevenir ocorrências como a registrada neste domingo".

Apesar de estar com a farda da Limpurb, ainda não há confirmação oficial que o homem seja um agente de limpeza.