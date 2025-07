Ataque a festa paredão deixa mortos e feridos na periferia de Salvador

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência - Foto: Divulgação | SSP

Duas pessoas morreram em um ataque a tiros na madrugada deste domingo, 29, durante uma festa do tipo "paredão" na Estrada Lobato-Campinas, no bairro Alto do Cabrito, em Salvador. Além dos mortos, ao menos sete pessoas ficaram feridas apóso atque, mas ainda não há confirmação do número exato.

Informações iniciais de moradores são de que criminosos dentro de uma Hilux de cor branca passaram atirando contra um grupo de pessoas que participava da festa. Algumas vítimas foram socorridas por moradores e levadas para unidades de saúde e outras foram socorridass por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 14ª CIPM foram acionados para a aocorrência. "No local, os militares foram informados por transeuntes de que indivíduos a bordo de um veículo efetuaram disparos contra um grupo de pessoas. As vítimas foram socorridas por populares para duas unidades de saúde da região. Dois homens não resistiram aos ferimentos".

Policiamento reforçado

Ainda de acordo com a corporação, o policiamento foi reforçado na região e a Polícia Civil vai investigar o caso. "A Polícia Militar da Bahia segue intensificando o policiamento na área, com reforço do patrulhamento ostensivo e ações preventivas voltadas à preservação da vida e da ordem pública", diz a nota.

Ainda não se sabe o que motivou o crime e nem se as vítimas fatais tinham envolvimento com organização criminosa. A identidade das vítima ainda não foi revelada.