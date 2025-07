Tribunal do crime? BDM executa dois irmãos em Nova Sussuarana

De acordo com a Polícia Militar, Ezequiel e Adenilson eram usuários de drogas e bebidas alcoólicas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois irmãos foram mortos por traficantes na localidade da Nova Sussuarana, próximo a Avenida Gal Costa.As vítimas foram identificada como Ezequiel Xavier Marques, de 29 anos, e Adenilson Xavier Marques, de 35 anos.

Segundo apuração do Portal A TARDE com uma fonte policial, existe a suspeita que os irmãos teriam invadido e roubado uma residência no último final de semana na localidade e acabaram sendo executados pelo 'tribunal do crime'.

No entanto, existe também segunda versão ainda não oficial de que os irmão teriam matado um homem. O filho teria agido em forma de vingança.

De acordo com a Polícia Militar, Ezequiel e Adenilson eram usuários de drogas e bebidas alcoólicas. Apesar do histórico de dependência química, os dois não tinham passagem pela polícia nem integravam facções criminosas.

Após o crime, a área foi isolada e periciada por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve ouvir moradores da região e buscar imagens de câmeras de segurança para identificar os autores da execução.

Tribunal do crime

O "tribunal do crime” é prática comum em áreas dominadas pelo tráfico, em que punições são aplicadas pelos próprios traficantes diante de ações feitas sem autorização da facção.