Homem é preso vendendo drogas em hotéis de luxo em Salvador

Traficante vendia drogas em hotéis de Salvador - Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

Um homem de 38 anos foi preso nesta quarta-feira, 25, por vender drogas em hotéis de Salvador, era comum que as hospedagens fossem feitas em locais de classe média e alta. De acordo com a Polícia Civil, PC, após ser pego em flagrante com drogas em um hotel no bairro de Amaralina.

O suspeito foi identificado como Rodrigo Santos Bastos, ele ostentava relógios e armas em suas redes sociais. Segundo as investigações, ele se hospedava em hotéis da região de Amaralina, Costa Azul e Pituba, para fazer suas vendas.

Entenda como ele operava:

O suspeito entrava em contato com o comprador por meio de suas redes sociais, onde apresentava o “cardápio” das drogas;

Ele então se hospedava temporariamente em hotéis de Salvador, onde os clientes buscavam os entorpecentes;

Além da venda “cara a cara”, Rodrigo também atuava em uma espécie de “delivery”, entregando via Correios.

Rodrigo Santos Bastos, suspeito de vender drogas em hotéis de Salvador é preso | Foto: Reprodução | Redes Sociais

No local onde ele foi encontrado, foram apreendidas diversas drogas, como haxixe, maconha, comprimidos de ecstasy e selos de LSD. Porém a quantidade de cada entorpecente não foi divulgada.

Nesta quinta-feira (26) o suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça.