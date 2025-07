Investigador da Polícia Civil morre em grave acidente em Salvador

Investigador Clóvis da Silva Bispo, de 66 anos

Uma batida entre um carro e um ônibus, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 25, no bairro Boca da Mata em Salvador, resultou na morte de um investigador da Polícia Civil identificado como Clóvis da Silva Bispo, de 66 anos.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a Polícia Civil lamentou o ocorrido e informou que o servidor era lotado na Central de Flagrantes da Região Metropolitana de Salvador.

"A Polícia Civil da Bahia lamenta o falecimento do investigador Clóvis da Silva Bispo, de 66 anos, vítima de um acidente de trânsito, ocorrido no bairro de Boca da Mata, em Salvador, nesta quarta-feira (25). O investigador classe especial era lotado na Central de Flagrantes RMS. Neste momento de grande pesar, nos solidarizamos com familiares e amigos do colega", diz a nota.

O acidente ocorreu na localidade conhecida como "Pistão de Cajazeiras", que dá acesso a Fazenda Grande 4 para Boca da Mata. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.

A data e horário do velório e sepultamento não foram divulgadas.