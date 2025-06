Dupla é presa por tráfico de drogas durante São João de Paripe

Homens foram encaminhados para a Central de Flagrantes (Cenflag) - Foto: Ascom PCBA

Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na noite de sábado, 21, nos festejos juninos realizados na praça do bairro de Paripe.

Os suspeitos foram localizados por policiais militares, após uma abordagem nas dependências da festa. Com eles foram apreendidas 57 porções de crack, 14 de cocaína e 21 de maconha.

A dupla foi apresentada no posto da Polícia Civil no evento, passou por exames de corpo de delito na unidade do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e foi encaminhada para a Central de Flagrantes (Cenflag), onde segue custodiada e à disposição do Poder Judiciário.