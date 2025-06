Camaforró alcança maior público da história com 80 mil pessoas

Camaforró quebra recorde de público em 2025 - Foto: Nau FPV

A cada ano que passa, o Camaforró movimenta mais o bairro de Camaçari - e neste ano foi mais especial do que em qualquer outro. Em 2025, o evento registrou seu recorde de público, com 80 mil pessoas no Espaço Camaçari neste domingo, 22.

Entre palco principal, Caramanchão e Vila Maria Bonita, os festejos aconteceram a todo vapor, sem nenhuma ocorrência de roubo, furto, receptação ou crimes contra a vida, de acordo com o tenente-coronel Roberto Castro, do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Camaçari.

A perspectiva é de que o público aumente ainda mais nos próximos dois dias, sob o acompanhamento de segurança da Polícia Militar. “A gente está com todas as nossas forças de segurança voltadas para o Camaforró, não só na área interna, mas todo o entorno também”, garante o tenente-coronel.

Uma das principais estratégias utilizadas para garantir a segurança do evento é a instalação de um centro de monitoramento local pelo Centro de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Camaçari. No equipamento, estão inclusas câmeras que acompanham em tempo real os acontecimentos em todos os locais da festa.

Caso alguma ameaça seja detectada, as imagens ao vivo permitem uma ação imediata da forla de segurança, que atua com equipes ampliadas a pé, motorizadas e em viaturas veladas.

Outros policiais estão em unidades especializadas como a 59ª CIPM, Rondesp RMS, CIPE Polo, Polícia Rodoviária Estadual e Esquadrão Fênix ao longo de todos os quatro dias de festejos em Camaçari.