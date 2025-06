Mais de 10 toneladas de material reciclável são coletadas no São João - Foto: Reprodução

Catadores e catadoras de material reciclável já recolheram mais de 10 toneladas de resíduos sólidos no São João da Bahia, nas três áreas de Salvador onde ocorrem os festejos juninos. O volume de resíduos corresponde ao período entre a quarta-feira, 18, até às 6h deste sábado, 21, considerando as festas no Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe.

O projeto Arraiá Sustentável e Solidário é uma ação do Governo da Bahia por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em parceria com as cooperativas de catadores (as) e reciclagem e visa dar condições dignas de trabalho à categoria além de possibilitar a geração de renda durante as comemorações juninas.

Já foram recolhidos pelos catadores (as) 4.933,4 kg de alumínio (latinhas) e 4.664 Kg de plástico PET. Além disso, 469,35 kg de papelão e 214 kg de vidro são resíduos recebidos por meio de doação (camarotes e estabelecimentos comerciais). O montante coletado totaliza 10.280,75 kg de material reciclável retirado dos três arraiás.



São mais de 2 mil catadores e catadoras trabalhando no São João da Bahia, que ocorre na capital e outros 13 municípios do interior. O balanço completo com o volume de material coletado em todo o estado será divulgado no próximo dia 24. O investimento da Setre nas ações é de quase R$ 1 milhão.