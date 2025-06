Natanzinho Lima explica origem do chapéu como marca registrada

Cantor Natanzinho Lima explicou o motivo de transformar o chapéu preto em uma marca - Foto: Divulgação

Natanzinho Lima deu um fim a curiosidade dos fãs e revelou a origem do chapéu preto como sua marca registrada. O cantor contou que o acessório entrou am sua vida por acaso. Vale lembrar que Natanzinho Lima foi uma das tantas atrações que passaram no São João do Parque de Exposições neste sábado, 21.

“Eu sou da cabana do caminhão de Itabana-Sergipe e meu sonho era ser caminhoneiro, minha família é caminhoneira. Aí acabou que por causa do destino, eu fiz um vídeo na escola, viralizou e comecei a cantar”, disse ele.

“Só que meu coração sempre foi dos caminhoneiros, sempre levantava a bandeira de ser caminhoneiro. E aí eu fui gravar um projeto chamado de Baimba e meu empresário falou para eu levar um chapéu de palha, porém eu não tinha”, relembrou.

O artista ainda contou que pegou o chapéu da irmã e usou no show. “Minha irmã tinha postado um dia antes com esse chapéu e esse chapéu aqui é dos caminhoneiros. Ela falou para eu usar esse chapéu. Aí fui gravando com ele e virou isso”, revelou.

“Quando cheguei no show, primeira vez usando chapéu, fiquei com vergonha do povo zuar, sei lá. Porém o primeiro show tinha três pessoas usando e aí foi criando essa marca”, concluiu.

Relação com Wesley Safadão

Quinta atração a se apresentar no São João da Bahia 2025, no Parque de Exposições, na noite deste sábado, 21, o artista também falou sobre sua relação com o cantor Wesley Safadão, que é sócio de sua banda.

“Wesley é como irmão pra mim. O que o Wesley faz pra mim não é interesse de nada. Tem muita gente que que fala coisa na internet e eu fico muito triste com isso, porque o Wesley sempre me ajudou”, confessou.

“Eu vejo que ele faz muito mais do que era o papel dele. Ele é sócio na banda, claro, mas ele tem um carinho por mim como filho. Ele cuida de mim, manda mensagens todos os dias, me liga, dá dicas. E aí ele me fala tudo e eu vejo. Como é que eu não vou escutar”, completou.

“É um cara que eu tenho como irmão, me ajuda muito e ele me ajudou muito também a ser conhecido no Brasil, né? Fez com que o meu trabalho chegasse no Brasil. Então ele tem muita parte disso”, concluiu.

Transmissão ao vivo do São João 2025

