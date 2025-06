Com a voz idêntica a de astro, cantor atrai multidão no Pelourinho

Lucas Júnior, vocalista da banda "Forró 100 Nome", que tem a voz semelhante a de João Gomes - Foto: Foto | Jair Mendonça Jr

A festa de São João no Pelourinho segue movimentando a população, neste sábado, 21. Durante um dos shows, uma voz surpreendeu as pessoas que estavam assistindo o espetáculo pela semelhança com um astro do forró e piseiro.

O vocalista da banda “Forró 100 Nome”, Lucas Júnior, chocou a todos com a semelhança de sua voz com a do cantor de forró e piseiro João Gomes. Entrevistado pelo Portal A TARDE, Lucas comentou:

“Eu que sou fã, essa comparação é uma honra.”

Veja a apersentação da banda "Forró 100 Nome":

Vale lembrar que o São João no Pelourinho conta com diversos espaços e atrações diversas para todos os gostos e idades. Dentre eles o Largo Pedro Arcanjo, Terreiro de Jesus, Praça das Artes, Praça Tereza Batista, Praça da Sé e o Largo Quincas Berro. Confira a programação completa na matéria São João em Salvador.

