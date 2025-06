Natanzinho Lima nega polêmicas com Nattan: "Falo com ele”

Nattanzinho Lima subiu ao palco do Parque de Exposições neste sábado - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

Cantando pela primeira vez no São João de Paripe, o cantor Natanzinho Lima comentou sobre o processo judicial que está enfrentando em relação ao nome artístico, contra o cantor Nattan.

Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, Natanzinho esclareceu que não há qualquer desentendimento com o xará e afirmou que mantém uma boa relação com ele:

“Algumas pessoas me perguntaram se eu tenho algum tipo de briga com o Nattan e eu sempre respondo que não. Eu já conversei com o Nattan, inclusive canto uma música dele, ‘O que eu mais quero é te amar praia’. Ele até fez uma postagem falando sobre mim, mencionando o cantor Nattanzinho Lima do Arrocha. Ele mencionou Aracaju, mas sou de Itabaiana", comentou.

O processo judicial teve início em 2024, quando a equipe de Nattan registrou oficialmente a marca "Natanzinho". Esse registro garante a ele o uso exclusivo do nome para fins comerciais e artísticos.

Porém, Natanzinho Lima contestou o registro, argumentando que já utilizava o nome artisticamente antes de Nattan, o que, segundo ele, lhe daria prioridade no uso do nome.

Apesar do embate legal, o cantor fez questão de ressaltar que a relação entre ele e Nattan segue sem qualquer desavença, e que, em breve, eles se apresentarão juntos:

“Eu não tenho nenhuma briga com ele, pelo contrário, conversamos de boa. Inclusive, vou cantar com ele em Maceió. O nome dele é Nattan, mas o meu é Natanzinho Lima, né? A gente tem uma amizade tranquila. Tem muitas páginas tentando criar intriga, mas entre nós não existe nenhum tipo de conflito”, afirmou.

Neste sábado, 21, Natanzinho Lima, conhecido pelos sucessos como ‘5 da manhã’ e ‘Pilantra e Meio’, faz uma maratona de shows, com quatro apresentações. Ele inicia em Salvador: