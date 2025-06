Chapéu de Natazinho Lima é recorde de vendas no São João

Natanzinho Lima cria tendência com seu chapéu - Foto: Foto: Franciely Gomes

Todo artista que se preze tem uma marca registrada para chamar de sua. A do cantor de arrocha Natanzinho Lima é o chapéu preto com abas. Usado em todos os seus shows, o acessório foi reproduzido pelos fãs do artista e virou tendência, se tornando recorde de vendas no São João da Bahia, no Parque de Exposições.

Faltando poucas horas para o início da apresentação do artista, que é a quinta atração da noite, foi possível notar uma multidão de pessoas usando o famoso chapéus, de crianças a idosos.

Chapéu de Natanzinho Lima é tendência de crianças a idosos | Foto: Foto: Franciely Gomes

Chapéu de Natanzinho Lima é tendência de crianças a idosos | Foto: Foto: Franciely Gomes

Chapéu de Natanzinho Lima é tendência de crianças a idosos | Foto: Foto: Franciely Gomes

Chapéu de Natanzinho Lima é tendência de crianças a idosos | Foto: Foto: Franciely Gomes

Vendedor ambulante, Bruno Pereira revelou que acompanha a agenda de shows do famoso pela Bahia e se prepara para viajar e vender o acessório famoso. “Eu acompanho a agenda dele. Onde ele vai, qualquer interior por perto, eu tô indo”, disse.

Entretanto, o profissional garantiu que a venda depende da demanda do público. “Às vezes é baixa. Depende da cidade, depende do público”, explicou ele que vende os chapéus entre R$ 60 e R$ 50.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do YouTube do Grupo A TARDE: