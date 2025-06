Filomena Bagaceira destaca importância do forró: “Precisa ser protagonista”

Filomena Bagaceira fala sobre o forró no São João - Foto: Reprodução | Franciely Gomes

É inegável que o forró tem perdido espaço nas festas de São João pela Bahia e pelo Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, uma banda de arrocha foi a mais contratada nas cidades baianas.

Vocalista da banda Filomena Bagaceira, Mammá Di Souza afirmou que o gênero musical precisa ser protagonista da festa, apesar do espaço para outros artistas do arrocha, sertanejo e afins.

“Eu acho que o São João abraça vários estilos, mas a gente não pode deixar de dar o protagonismo para o astro principal que é o forró. Verdadeiramente é o forró”, disse ele.

“Eu acho que deveria ter 90% ou mais de artistas de forró na grade. Nada contra os outros estilos, eu acho que todo mundo pode participar numa boa, mas assim, o grande protagonista é o forró, que a gente aguarda o ano inteiro”, completou.

Outra vocalista da banda, Sarah Reis também reforçou que o ritmo deve ser mais valorizado pelos contratantes e pelo público. “Temos espaço para todo mundo, mas no São João, de fato, eu acredito que deveria ter a predominância do forró, deveria ter ser dessa forma”, afirmou.

“Mas, de todo modo, nós cantores de forró, a Filomena Bagaceira e outros colegas, estamos aí na luta para fortalecer ainda mais esse braço e é isso aí”, concluiu.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do YouTube do Grupo A TARDE: