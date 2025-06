Tio Mané explica origem do nome da banda

Tio Mané abriu os trabalhos no São João no Parque de Exposições neste sábado, 21 - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Primeira atração da noite deste sábado, 21, Tio Mané trouxe a essência do forro para o Parque de Exposições durante o São João da Bahia.

A fim de matar a curiosidade do público, o cantor explicou ao Portal A TARDE, durante uma coletiva de imprensa, qual a origem do nome da banda.

“Tio Mané é um tio meu, que ele é sambador mesmo, aquele samba de raiz, lá de Serrinha. O Tio Mané nasceu lá, ele sou de lá”, disse.

“E aí eu topei com a galera e decidimos botar o nome de Tio Mané. Aí deu certo, o nome está pegando. E a gente vai fazer em breve, no nosso Instagram, um documentário com ele pra galera realmente conhecer o Tio Mané, que é meu tio, o qual eu tive a honra de colocar o nome do projeto, o nome dele”, explicou.

O artista ainda aproveitou a coletiva para falar sobre a importância da mistura de ritmos musicais no São João. Ele reforçou que a festa é democrática e deve agradar a todos os públicos.

“Eu acho que o mix, em si, agrega bastante porque a gente vai agradar todos os gostos, né? Então eu sou a favor sim de ter um mix de ritmos como sertanejo, arrocha e forró arrasta pé”, disparou.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do YouTube do Grupo A TARDE: