São João em Salvador: confira a programação oficial de 2025

São João de Salvador no Parque de Exposições. - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A grade de atrações do São João da Bahia 2025 foi divulgada. Ao todo, serão sete dias de festas, que começam na quarta-feira, 18, e vão até o dia 24 de junho, com artistas de todos os gêneros.

De acordo com a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), responsável pelo evento em parceria com o Governo do Estado, quase 54 artistas vão agitar a capital baiana durante o período junino, no Parque de Exposições.

Já no bairro de Paripe, localizado na região da suburbana, a festa contará com 21 atrações de peso. Por lá, o evento começa durante o final de semana, no dia 21 de junho e termina no dia 23.

O Centro Histórico também não ficou de fora da lista e receberá 24 atrações. A festa acontece no Pelourinho entre os dias 19 e 24 de junho, com uma programação diversificada para todas as idades.

Confira a programação completa do São João de Salvador 2025: