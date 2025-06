Olodum leva sua batida de percussão ao São João da Bahia

O Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, será palco de mais uma apresentação especial do São João da Bahia neste domingo, 22 de junho. Desta vez, quem comanda a festa é o Olodum, grupo conhecido internacionalmente pelo seu samba-reggae e pelas mensagens de resistência cultural.

Com início previsto para as 17h, o show faz parte da programação oficial promovida pelo Governo do Estado da Bahia, que este ano apostou em uma grade diversificada para as celebrações juninas na capital. A apresentação é gratuita e aberta ao público.

Reconhecida por sua trajetória de valorização da cultura afro-baiana, a banda promete uma mistura de ritmos que vai além do tradicional. No repertório, o Olodum vai incluir músicas típicas do forró junto ao seu característico samba-reggae, em uma fusão que marca presença no São João soteropolitano.



A iniciativa reforça a proposta de ampliar os gêneros presentes nas festas juninas de Salvador, levando ao Pelourinho um pouco mais da identidade percussiva que consolidou o Olodum como um dos símbolos culturais da Bahia.



São João em Salvador: confira a programação oficial de 2025

A grade de atrações do São João da Bahia 2025 foi divulgada pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), responsável pelo evento em parceria com o Governo do Estado. Ao todo, serão sete dias de festas, começando na quarta-feira, 18 de junho, e seguindo até o dia 24.

O Parque de Exposições, um dos principais pontos de celebração, vai receber quase 54 artistas ao longo do período. No bairro de Paripe, na região suburbana, o público contará com uma programação de 21 atrações entre os dias 21 e 23 de junho.

O Centro Histórico, onde o Olodum se apresenta, também integra o circuito junino, com 24 atrações confirmadas entre os dias 19 e 24 de junho. A programação reúne artistas de diferentes gêneros, levando música e cultura para todas as idades no Pelourinho.