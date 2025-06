Amantes do São João fazem Lençóis atingir 100% de ocupação hoteleira

Expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes, em quatro dias de comemorações - Foto: Divulgação

Lençóis, na Chapada Diamantina, realiza um dos festejos juninos mais procurados por turistas nacionais e estrangeiros e foi o destino escolhido pelo médico suíço Arnaud Lyon, 28 anos.

"Esta é a segunda vez que celebro o São João na Bahia. Agora, decidi trazer minha namorada, para ela conhecer a festa e aprender a dançar forró, ritmo pelo qual me encantei. Em seguida, vamos aproveitar alguns dias no Vale do Pati", disse o turista.



Valorizando as tradições, a festa é promovida pela Prefeitura Municipal e tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA). A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes, em quatro dias de comemorações, com a injeção de R$ 65 milhões na economia local.

“Já atingimos 100% de ocupação hoteleira. A cidade vive intensamente o clima junino, com uma programação tradicional e o autêntico forró pé de serra. Agradecemos ao governo por valorizar esse São João raiz, que movimenta negócios e preserva nossa cultura”, declarou a prefeita Vanessa Senna.

“Todos os 28 carros que temos disponíveis para locação estão ocupados. Em nenhuma outra época do ano, registramos um movimento igual a esse. Quem mais aluga são paulistas e estrangeiros”, relatou Liz Kauany, da Locadora Diamantina.

Em Lençóis, a Setur também faz a pesquisa de demanda turística, ouvindo visitantes sobre sua origem, hábitos de viagem, meios de hospedagem e gasto médio. Eles também avaliam os serviços utilizados durante a festa. Os dados servirão para o planejamento de futuras ações do órgão na Chapada.

"Achei a iniciativa muito importante, porque, a partir das informações coletadas, é possível aperfeiçoar vários aspectos. Como turista, fiquei satisfeita em poder contribuir para a melhoria da festa”, elogiou a veterinária paulista Tereza Martins, 55 anos.

Visita do governador

O governador Jerônimo Rodrigues, que visitou a cidade neste sábado (21). Em meio às bandeirolas, barracas de comidas típicas e muito forró, ele aproveitou para destacar como o apoio do Governo do Estado tem sido importante para manter viva a tradição, movimentar a economia local e garantir renda para quem vive da festa.

“Todo mundo conhece as belezas de Lençóis, mas o São João daqui também é muito convidativo. As pessoas durante o dia podem fazer suas caminhadas e a tardezinha começa a programação cultural. Além disso, tem o aquecimento da economia. Estamos falando de hospedagens, de bares, de restaurantes, tudo isso, gerando economia, trabalho”, afirmou Jerônimo.

O evento traz uma programação especial com artistas como Targino Gondim, Seu Luiz e Will Coelho. Para o secretário da Secult-BA, Bruno Monteiro, é a valorização das manifestações culturais nordestinas aliada a geração de renda para as famílias neste período. “Para nós, isso é muito gratificante, porque a cultura como centro de uma celebração que é tão importante para a identidade do povo nordestino, mas, também para a movimentação da economia, e é isso que nós queremos, a cultura servindo para preservar nossas tradições, mas também para impulsionar o desenvolvimento econômico da Bahia”.