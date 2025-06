Solange, Natanzinho e mais: veja ordem dos shows em Paripe

Veja a ordem das atrações juninas em Paripe neste sábado - Foto: Divulgação

O clima de São João já tomou conta do bairro de Paripe, em Salvador, e a programação deste sábado, 21 de junho, promete muita animação. O palco vai ferver com apresentações que começam às 16h30 e seguem até às 2h da manhã, garantindo muito forró, música e diversão para o público.

Entre as atrações, estão nomes como Solange Almeida, Forró Saborear e Me Siga, além de artistas que prometem não deixar ninguém parado, como Natanzinho Lima, Nuzio Medeiros, Tayná Agazzi e Forró Didaendoido.

🎶 Confira a ordem dos shows em Paripe neste sábado:

Forró Didaendoido

Nuzio Medeiros

Natanzinho Lima

Solange Almeida

Tayná Agazzi

Forró Saborear

Me Siga

A festa acontece no Palco Principal de Paripe, com entrada gratuita. Além disso, os shows seguem a todo vapor no Centro Histórico e Parque de Exposições:

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: