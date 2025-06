Nem canjica, nem milho: no São João do Pelô, o protagonista é o acarajé

A baiana Iracy - Foto: Ag. A TARDE

Quando se fala em São João da Bahia, é impossível não pensar nas comidas típicas: amendoim cozido, milho, variedades de bolos e muitos mais. Mas no Pelourinho, um alimento parece nunca ficar de fora da festa, o dono da casa: o acarajé.

A beleza das ruas do Pelô não é a mesma sem as famosas e tradicionais baianas, que junto com muita pimenta e carisma, enchem o Centro Histórico de Salvador de alegria e, claro, com o típico cheiro de dendê.

O pai de santo Erivaldo D’Oxum, de 64 anos, e o seu marido Marcone Aureliano, foram curtir o arrasta pé, mas, mesmo com toda opção típica dos festejos juninos, o casal se manteram raízes e fiéis ao acarajé da Mary, na Praça da Sé

“O acarajé é uma comida nutritiva, é o feijão, o camarão, o vatapá, o caruru, uma comida típica da Bahia. Sem ele ficaria difícil. Em qualquer ocasião, o acarajé cabe. São João, Natal, Reveillon. Baiano sem acarajé, não é baiano”, disse.

O casal Erivaldo e Marcone não deixaram de aproveitar quitute | Foto: Ag. A TARDE

Contudo, Erivaldo ressaltou a riqueza alimentar do estado e de toda tradição que carrega a festa nordestina. “O importante é se alimentar para manter o corpo vivo e a mente saudável. Quem não quer comer acarajé, come milho; quem não quer comer milho, come pamonha, quem não quer pamonha, é tapioca”.

A baiana Iracy, sozinha, decidiu arrumar e colorir o seu tabuleiro de acarajé com as bandeirolas e todo o colorido típico. Com muito carisma, afirmou que a presença das baianas devem ser todos os dias.

“Um evento para que seja considerado massa, tem que ter baiana, não tem como não. A gente é direto. Não tem canjica, licor? Mas o acarajé não deixam de pedir”, afirmou, com sorriso no rosto.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: