Do tererê a fibra: quanto custa fazer trança no São João do Pelourinho?

Suly Trancista revela como fatura alto na festa - Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Quando se pensa no São João do Pelourinho, é comum pensar no shows tradicionais, comidas, barracas. E, de fato, não faltam opções. Mas a festa é também espaço para outros tipos de empreendedorismo, como o de Suly Ribeiro, mais conhecida como Suly Trancista. A empreededora é trancista, megarista e cabeleireira e mantém seu ponto fixo no local durante toda a festa.

O ponto dela funciona no Terreiro de Jesus há 31 anos. Ao Portal A TARDE, ela contou que o período do São João é um dos mais esperados para dobrar a renda, assim como no carnaval e outras datas festivas.

“Eu estou todo ano aqui. Trabalho todos os dias. Fiz meu ponto fixo aqui e atuo há 31 anos. Sempre espero pelo período do São João porque é um dos momentos em que a renda cresce. A demanda aumenta assim como no carnaval.a única coisa que muda é o público. No Carnaval, vem muito turista de fora da Bahia. Já no São João, são turistas mais regionais. Do estado e do Nordeste. A renda fica ainda maior no canrval, mas no São João aumenta muioto tambem", explicou.

Quando questionada sobre o lucro, ela foi direta: “Eu bato 100% de lucro. Às vezes eu faço até mil, dois mil reais em apenas um dia do São João. Esse é um período ótimo para ganhar um dinheiro extra aqui no Pelourinho".

Serviços

Entre os serviços oferecidos, o tererê se destaca: “É uma trancinha colorida com miçangas na ponta, que a gente criou para os turistas que passam rápido. A gente faz em sete minutos. É uma tradição típica da Bahia que a gente fez aqui.”

Mas são vários modelos e vários diversos preços, segundo a empreendedora. "O valor mínimo para o tererê está entre 30 e 50 reais. O valor máximo pode chegar a 450 reais para penteados com fibras orgânicas, onde eu ofereço todo o material, a mão de obra, tudo".

Tradição que vem de família

Segundo Suly, o legado vem de família. Filha de trancista que também atua no centro, a começou a trabalhar com isso ao seis anos. Hoje, a filha de Suly também já segue o mesmo ritmo

"Eu trabalho desde pequena, acompanho minha mãe desde os seis anos. Hoje minha filha também está na tradição, já é minha ajudante, e tenho outras ajudantes também.

Se interessou? Veja valores detalhados

* Tererê: trancinha colorida com miçangas, feita em 5 a 7 minutos. Valor entre R$ 30 e R$ 50.

* Tranças tradicionais: penteados variados, incluindo “trança que gira” e outros trabalhos elaborados, que podem durar até 9 horas. Valores entre R$ 100 e R$ 200.

* Penteados com fibras orgânicas: trabalhos detalhados com materiais inclusos, que podem durar até 9 horas. Preço pode chegar a R$ 450.