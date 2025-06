Vendedor de Príncipe Maluco rebate rumores: “Não tem droga”

Silvano afirma que jamais venderia algo que colocasse em risco a saúde dos clientes - Foto: Luan Julião e Cássio Moreira

Uma bebida forte, doce e envolta em mistério tem chamado a atenção dos foliões no São João de Salvador: o Príncipe Maluco. Sucesso garantido em festas populares, shows e eventos da capital baiana, o drink, servido em copinhos plásticos e armazenado em galões típicos de filtros de água, ganhou espaço nas comemorações juninas pela combinação inusitada de ingredientes e pelo efeito potente.

Apesar da popularidade, o Príncipe Maluco é alvo de boatos. Alguns consumidores desconfiam da composição da bebida, que é conhecida pelo alto teor alcoólico e pela capacidade de manter os festeiros animados por horas. Há quem diga que ela conteria até substâncias ilícitas. Mas Silvano Araújo, vendedor da bebida há quase 30 anos, rebate com firmeza os rumores.

“A receita verdadeira é guaraná em pó, catuaba em pau e jatobá em pau, energético. São dois litros de energético para 17 litros de cachaça Abaíra, pra galera beber e não dormir”, explica Silvano, que se apresenta como um dos primeiros a comercializar o Príncipe Maluco em Salvador.

Além da composição, ele também ensina o ritual correto para consumir a bebida: “Vira o copinho e chupa a rodela de limão com leite condensado. Essa é a forma correta de tomar o Príncipe Maluco. Agora, também tem o shot, que é quando você vira o copinho e chupa o limão com mel. Esse é o shot. E, se quiser, você vira o copinho de uma vez, chupa o limão com sal, como você faz com a tequila.”

Com décadas de experiência, Silvano afirma que jamais venderia algo que colocasse em risco a saúde dos clientes. “Isso não é verdade, não tem droga. É só bebida alcoólica. Só ela, energético, a cachaça e o guaraná em pó. Não tem nada de droga, porque o que eu vendo, eu bebo.”

E se engana quem pensa que o auge das vendas é no Carnaval. “O São João vende mais do que o Carnaval. A época do ano é mais fria, aí as pessoas preferem uma bebida mais quente”, revela.

Entre elogios, desconfianças e muita curiosidade, o Príncipe Maluco segue conquistando espaço e se firmando como uma das marcas das festas populares da Bahia.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: