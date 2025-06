Falhas colocam em risco uma das maiores festas de São João da Bahia

São João na cidade de Senhor do Bonfim - Foto: Asa Produtora | Divulgação

O município de Senhor do Bonfim, onde está sendo realizada uma das maiores festas de São João da Bahia entrou no radar do Ministério Público Estadual (MP-BA). Durante vistoria realizada nesta semana, o órgão identificou falhas na estrutura do Espaço Gonzagão, principal palco das festas.

Após a vistoria, o MP-BA recomendou a instalação de banheiros químicos acessíveis em número suficiente, com sinalização e rotas livres de obstáculos, conforme previsões da ABNT e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015); e a correção de irregularidades como a existência de saídas de emergência inadequadas, a ausência de extintores do tipo ABC em quantidade mínima (32 unidades) e o escoamento irregular dos dejetos dos banheiros masculinos.

O MPBA também recomendou a ligação do esgoto à rede da Embasa e melhorias na gestão de resíduos, com estrutura mínima para a cooperativa de recicláveis. Foi verificada incompatibilidade de algumas estruturas montadas como o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

As vistorias técnicas contam com a participação de engenheiros do Centro de Apoio Técnico (Ceat) do MPBA e com a atuação diária de três promotores de Justiça, além de servidores da Instituição.

Estrutura da festa foi fiscalizada pelo MPBA | Foto: Divulgação / MPBA

Gastos

Senhor do Bonfim é um dos municípios com maiores gastos nos festejos juninos na Bahia em 2025. De acordo com o Painel da Transparência do MPBA, o prefeito Láercio Junior (União Brasil) vai desembolsar R$ 5,3 milhões nos cinco dias de festa.

O evento teve início na quinta, 19, e segue até a próxima terça-feira, 24. Entre as 28 atrações anunciadas para animar o público estão nomes de peso como Natanzinho Lima, Flávio José, Calcinha Preta, Xand Avião e Zé Vaqueiro.