Veja cidades da Bahia que mais receberam verba do governo Lula no São João

Jequié foi o município mais contemplado, com R$ 1,5 milhão - Foto: Divulgação

Ao todo, 22 municípios baianos receberam recursos do governo federal para a realização das festas de São João neste ano, conforme aponta o levantamento do Painel de Transparência do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Segundo dados do “Transparentômetro”, Jequié foi o município mais contemplado, com R$ 1,5 milhão. Em seguida aparecem Entre Rios (R$ 1,4 milhão), Ilhéus (R$ 1,13 milhão) e Casa Nova (R$ 1,1 milhão).

No total das quatro cidades, o governo do presidente Lula desembolsou R$ 5,18 milhões para apoiar os festejos juninos no estado.

Gastos com festejos juninos

Os municípios baianos vão gastar R$ 453 milhões em contratações de artistas para os festejos juninos em 2025, é o que aponta o Transparentômetro, que pela primeira vez, todos os 417 municípios baianos aderiram à ferramenta.

O valor representa um acréscimo de 12% em relação ao que foi gasto no ano passado, quando o total registrado dos 331 municípios que aderiram à iniciativa foi de R$ 404 milhões, valor superior a 2023, quando 217 municípios enviaram dados, informando um total de R$ 153 milhões em contratações.

Na edição deste ano foram contabilizadas 3.034 apresentações e 1.278 artistas contratados. Por conta do feito inédito, os prefeitos das cidades que formam a Bahia foram premiados com o ‘Selo Transparência 2025’, na semana passada.

Líder em gastos

Cruz das Almas é a cidade que registrou o maior valor em contratação de atrações para os festejos juninos em 2025 na Bahia, segundo o Painel de Transparência do Ministério Público baiano.

De acordo com dados do "Transparentômetro", o município de 63 mil habitantes localizado no Recôncavo investiu R$ 9,3 milhões no São João deste ano. O valor representa um acréscimo de 50% em relação ao que foi gasto em 2024, quando o investimento foi de pouco mais de R$ 6 milhões.

O São João de Cruz das Almas em 2025 ocorrerá de 19 a 24 de junho. Entre as 30 atrações da grade estão artistas que cobram alguns dos cachês mais caros do Brasil, como Wesley Safadão, Simone Mendes, Nattan, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon e Mari Fernandez.

Veja o ranking das cidades que mais gastaram com festejos juninos: