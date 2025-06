Veja as apostas do partido de Bolsonaro para 2026

PL tem a maior bancada da Câmara dojs Deputados - Foto: Divulgação

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, começa a esboçar a estratégia para se manter como a maior bancada da Câmara dos Deputados, diante da debandada de campeões de votos da legenda.

O irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro, é uma das apostas do partido para desempenhar bem nas urnas. O presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, também deve sair como candidato a deputado federal.

Outra aposta é Lucas Pavanato, vereador mais votado nas eleições municipais de São Paulo. Outro nome da Câmara Municipal de São Paulo citado por integrantes do PL ao portal Metrópoles é o da vereadora Zoe Martinez. Membros do partido também falaram dos deputados federais Rosana Valle e Marco Feliciano, e dos deputados estaduais Gil Diniz e Major Mecca.

Debandada

Nas últimas eleições, Carla Zambelli foi a candidata à Câmara dos Deputados mais votada pelo PL em São Paulo. Condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 15 anos de prisão, ela saiu do país no fim de maio. Agora, está foragida e responde por um processo de extradição na Itália.

Eduardo Bolsonaro, o segundo deputado mais votado pelo PL paulista, também está no exterior. Licenciado da Câmara, o filho 03 de Jair Bolsonaro vive nos Estados Unidos. Nos bastidores, crescem especulações de que o parlamentar não irá voltar para o Brasil.

Aliados mais próximos de Eduardo, porém, afirmam que o plano do filho do ex-presidente é concorrer ao Senado, em 2026. De qualquer maneira, os votos de Eduardo não ajudariam a bancada paulista do PL na Câmara dos Deputados.

Depois de Zambelli e Eduardo, os outros deputados mais votados pelo PL saíram do partido. Ricardo Salles, o terceiro com mais votos, foi para o partido Novo. Salles afirma que deve sair candidato ao Senado e, caso o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) concorra à Presidência, se candidatará ao governo de São Paulo.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, o quarto deputado mais votado do PL paulista, se filiou ao PP. Derrite planeja ser candidato ao Senado.

Somados, Zambelli, Eduardo, Salles e Derrite fizeram 2,5 milhões de votos – o que corresponde a 49% dos votos recebidos pelo PL de São Paulo para a Câmara dos Deputados.

Bancada

Em 2022, o partido fez 5,1 milhões de votos para a Câmara dos Deputados – o que representa 21,6% dos votos a deputado federal.

Quase metade dos votos foram para os quatro candidatos mais votados, que fizeram 2,5 milhões de votos, mas não irão concorrer em 2026.