Cidade endividada da Bahia banca São João milionário

Festa em Santanópilis aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de junho - Foto: Prefeitura de Santanópolis

Mesmo figurando entre as maiores devedoras do Brasil, a prefeitura de Santanópolis gastou um valor milionário na contratação de atrações para a festa de São João de 2025 da cidade.

Conforme os dados que constam no Painel da Transparência dos Festejos Juninos do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o prefeito Gilson Cerqueira Almeida, conhecido como Vitor do Posto (MDB), pagou R$ 1,3 milhão para assinar contrato com nove artistas para a apresentação no evento.

Os festejos na cidade aconteceram nos dias 13, 14 e 15 de junho. Entre as atrações que subiram no palco montado no Estádio Almeidão, estavam Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Lulinha, Luan Estilizado, Devinho Novaes, além de artistas locais e regionais. Os dois primeiros receberam R$ 450 mil e R$ 400 mil, respectivamente, pelos seus shows.

Dívidas

Segundo o portal Tesouro Transparente, a dívida de Santanópolis referente ao ano de 2024 é de R$ 25.742.782,70. Somente em maio, a União pagou R$ 70,09 mil referentes às pendências atrasadas.

Santanópolis ainda aparece entre os maiores valores pagos em dívidas pela União no primeiro semestre deste ano, com um total de R$ 350 mil. O município baiano é o único que aparece na lista divulgada pelo tesouro, junto com cidades de maior porte, como Taubaté (SP), Natal (RN), São Bernardo do Campo (SP) e Chapecó (SC).

Do mais de R$ 25 milhões em dívidas do município, 85,2% está vinculado a pontos como financiamentos, parcelamento e renegociação de pendências e contribuições previdenciárias. Outros 14.2% são ligados a empréstimos e financiamentos internos contraídos pelo município.

Consequências

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites de endividamento para os municípios, e o descumprimento pode levar a sanções como multas, impedimento de receber transferências voluntárias da União e restrições na contratação de operações de crédito.

Santanópolis

Localizado na região Nordeste da Bahia, Santanópolis foi emancipado em julho de 1962, sendo instalado logo em abril do ano seguinte. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do município é de 8.987 pessoas.