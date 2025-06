Cidade da Bahia aparece na lista dos maiores devedores do país

Santanópolis aparece em lista dos maiores entes devedores - Foto: Divulgação

A cidade baiana de Santanópolis aparece no grupo dosmaiores entes devedores do país, entre estados e municípios. Segundo o portal Tesouro Transparente, a dívida referente ao ano de 2024 é de R$ 25.742.782,70. Somente em maio, a União pagou R$ 70,09 mil referentes às pendências atrasadas.

Segundo o Relatório de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito e Recuperação de Contragarantias, somente em 2025, já foram quitados R$ 4,42 bilhões em débitos. A nível de comparação, foram pagos R$ 11,45 bilhões em todo o ano de 2024.

Santanópolis ainda aparece entre os maiores valores pagos em dívidas pela União no primeiro semestre deste ano, com um total de R$ 350 mil. O município baiano é o único que aparece na lista divulgada pelo tesouro, junto com cidades de maior porte, como Taubaté (SP), Natal (RN), São Bernardo do Campo (SP) e Chapecó (SC).

Dívidas de Santanópolis

Do valor de R$ 25.742.782,70 em dívidas de Santanópolis, 85,2% está vinculado a pontos como financiamentos, parcelamento e renegociação de pendências e contribuições previdenciais. Outros 14.2% são ligados a empréstimos e financiamentos internos contraídos pelo município.

Santanópolis

Localizado na região Nordeste da Bahia, Santanópolis foi emancipado em julho de 1962, sendo instalado logo em abril do ano seguinte. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do município é de 8.987 pessoas.

Atualmente, a cidade é comandada por Gilson Cerqueira Almeida, eleito em 2020, reeleito no último ano.