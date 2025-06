Defensoria terá plantão em seis municípios durante festejos juninos

Defensoras e defensores estarão em cidades com tradição de festejos para garantir acesso a direitos. - Foto: Defsnsoria Pública | Divulgação

Seis municípios do interior baiano terão a presença da Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) durante os festejos juninos. O projeto, intitulado “São João de Direitos, Arraiá de Respeito”estará em Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Irecê, Jequié, Itabuna e Ipiaú.

A ação iniciada no pré-São João de Ilhéus, de 13 e 15 de junho, segue com plantões presenciais nas demais cidades ao longo do mês. O objetivo é garantir o acesso à justiça e promover os direitos humanos, em moldes semelhantes aos plantões realizados em grandes festas como o Carnaval e a Micareta.

A presença das defensoras e defensores visa a assegurar que públicos vulneráveis, como mulheres, possam dançar, trabalhar e celebrar livres de violência e assédio. Além disso, visa garantir a proteção de crianças, enquanto seus pais e mães trabalham ou participam dos festejos.

Para a defensora pública geral, Camila Canário, a realização desses plantões é motivo de orgulho para a instituição. 'É uma oportunidade única de aproximar ainda mais a Defensoria da população, oferecendo informações e orientações sobre direitos, para que todos possam celebrar nossa rica tradição cultural com segurança', afirma.

Segundo ela, a iniciativa também valoriza a atuação da Defensoria no interior do estado, sob a coordenação de defensoras e defensores responsáveis pelas Regionais da DPE/BA.

Durante o plantão, a Defensoria prestará atendimento a demandas de urgência e emergência, como regulação para UTI (móvel ou hospitalar), cirurgias com risco iminente de morte, apoio a familiares na liberação de corpos no DPT, busca e apreensão de crianças em situação de risco comprovado, entre outras.

Na área penal, haverá atendimentos em delegacias, acompanhamento de adolescentes apreendidos e de pessoas presas em flagrante, solicitação de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência, entre outros serviços.

Além disso, equipes da Defensoria realizarão inspeções e busca ativa em delegacias, hospitais, UPAs e postos de saúde, para identificar casos que demandem atendimento emergencial. Também serão promovidas ações de educação em direitos humanos, com atividades de conscientização contra assédio, racismo, LGBTfobia e outras formas de discriminação.

Calendário de atuação da Defensoria

São João – 19 a 24/6

Amargosa: 16h às 22h

Santo Antônio de Jesus: 16h às 22h

Irecê: 15h às 21h

Jequié: 15h às 21h

São Pedro – 27 a 30/6

Ipiaú: 15h às 21h

Itabuna: 15h às 21h