Saiba qual o maior São João do Bahia segundo as IAs

As cidades foram eleitas como o melhor destino - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A disputa pelo título de ‘Maior São João da Bahia’ segue acirrada ano após ano entre os municípios baianos. Apesar de diversas campanhas para promover as festas gratuitas nas praças da cidade, o público é quem decide qual o local mais atrativo para curtir os seis dias de evento.

Dentre os destinos mais procurados pelos baianas estão Cruz Das Almas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Senhor do Bonfim, Irecê e outros, como mostramos no guia da cidade mais barata para passar o São João, publicado no portal A TARDE.

Pensando nisso, a reportagem perguntou as Inteligências Artificiais qual o ranking das cidades que possuem os maiores eventos juninos do estado. Confira as respostas do Chat GPT e da Meta IA.

Chat GPT

De acordo com a lista montada pelo Chat GPT, Amargosa foi eleita como a cidade que possui a melhor festa de São João da Bahia. Neste ano, a grade de atrações do evento conta com artistas como Calcinha Preta, Flávio José e Kevi Jonny.

A Inteligência Artificial alegou que o local se destaca por seu cenário tradicional, as ruas decoradas, o forró pé de serra e os grandes shows. Além do clima de interior com estrutura de cidade grande, que comporta mais 100 mil pessoas por dia.

Amargosa Senhor do Bonfim Cruz das Almas Ibicuí Jequié Irecê Santo Antônio de Jesus

Meta IA

Já a Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp e Instagram, elegeu Santo Antônio de Jesus como o destino preferido do público para curtir os festejos juninos. Por lá, a festa conta com shows de Xand Avião, Simone Mendes, Ana Castela e outros.