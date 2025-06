Polícia faz operação para fiscalizar uso de fogos no São João

Emprego de artefatos pirotécnicos em eventos deve seguir normas técnicas e legais - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

A Polícia Civil, através da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), deflagrou uma operação destinada à fiscalização sobre o uso de fogos de artifício no Parque de Exposições, em Salvador, durante o São João, entre os dias 9 e 24 de junho.

A iniciativa tem como objetivo combater a utilização de artefatos sem autorização e verificar a regularidade de efeitos pirotécnicos do tipo indoor e outdoor, prevenindo riscos à segurança de artistas, profissionais do evento e do público presente.

Durante o primeiro dia de fiscalização foram emitidas cinco autorizações para o uso de fogos em apresentações, por meio do setor Blaster da CFPC. O emprego de artefatos pirotécnicos em eventos deve seguir normas técnicas e legais, sendo necessária a autorização prévia da Coordenação, a fim de evitar acidentes e garantir a integridade física de baianos e turistas.