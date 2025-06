Seu pet sofre com fogos? Veja dicas para acalmar cães e gatos

Gato em um ambiente confortável e seguro em casa (ilustração) - Foto: Reprodução | Freepik

O São João se aproxima com festas em diversos municípios da Bahia onde muitos baianos vão aproveitar para descansar e curtir um forró. Essa época também é marcada pelo uso de fogos de artifício que ajuda na beleza da festa, mas incomoda os pets. Vale destacar que cães e gatos podem ouvir entre 15 Hz e 40 kHz, enquanto os humanos escutam entre 20 Hz e 20.000 Hz.

O Portal A TARDE conversou com a médica veterinária, Paula Beatriz, que explicou de que forma os tutores podem ajudar os animais a passarem por esse período junino sem prejudicar a saúde. Segundo a especialista, cães e gatos possuem uma audição mais aguçada em relação aos humanos e, por essa razão, acabam sentindo medo e ansiedade com o barulho dos fogos.

Para os casos em que os animais fiquem muito assustados a especialista recomenda que seja feito um tratamento prévio com uso de calmantes que precisam ser prescritos por um profissional especializado.

Além disso, é possível escolher um ambiente dentro do local onde o animal vive que fique mais afastado do barulho e assim possa se sentir mais seguro e confortável. De preferência, segundo Paula, um local fechado com uma música ambiente de forma que o pet se sinta tranquilo.

Saiba como perceber se o pet está amedrontado ou estressado: