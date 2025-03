Gatos pretos viram "tipo Flow" e adoções disparam após Oscar 2025

A repercussão positiva chegou até grupos de adoção - Foto: Divulgação

Os gatos pretos ganharam um novo status após o Oscar 2025. Com a vitória da animação 'Flow', da Letônia, na categoria de Melhor Animação, esses felinos passaram a ser chamados carinhosamente de “tipo Flow” e tiveram um aumento na busca por adoção.

O termo viralizou no X (antigo Twitter) depois que uma usuária fez um anúncio de doação de dois gatos pretos, destacando o protagonismo do animal na animação vencedora. A publicação, acompanhada de imagens de um gato preto com uma estatueta do Oscar, fez a tendência se espalhar rapidamente.



Estou doando esse dois exemplares de gatinhos tipo Flow, me ajudem a encontrar um lar pra eles !!! pic.twitter.com/pYK3rMID3v — ʎuɐnʇ (@tuany___) March 14, 2025

"Agora, gato preto é da raça Flow", brincou um usuário. "Eu quero um gato Flow", comentou outro. A associação inesperada ajudou a desmistificar a superstição que por muito tempo cercou esses animais, tradicionalmente ligados ao azar.

A repercussão positiva chegou até grupos de adoção. O Instituto Ampara Animal relatou um aumento na procura por gatos pretos e celebrou a mudança de percepção. "O que nem todos imaginam é o impacto real que ele [filme] tem tido: aumentando o interesse pela adoção de gatos pretos, que há tanto enfrentam preconceitos", publicou a organização.

Assim, se torna claro que 'Flow' não só levou o Oscar para casa, mas também ajudou a transformar a realidade dos gatos pretos, que agora são vistos como verdadeiros protagonistas.