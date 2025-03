Wagner Moura sobre Hollywood: “Raro escreverem personagens brasileiros”

Wagner Moura vive uma trama policial - Foto: Divulgação/Apple TV+

A carreira internacional de Wagner Moura tem seguido muito bem, obrigado. Depois do sucesso que o tornou mundialmente conhecido como Pablo Escobar, em Narcos, e após o recente trabalho em Guerra Civil, o ator está prestes a estrear mais uma série feita em solo norte-americano. Ladrões de Drogas chega na próxima sexta-feira, 14, direto no streaming da Apple TV+.

A série, criada por Peter Craig (roteirista de filmes como Top Gun: Maverick, Gladiador II e Batman), conta a história de dois amigos na Filadélfia (vividos por Moura e Brian Tyree Henry) que fazem assaltos a bunkers de pequenos traficantes, disfarçados de agentes do DEA (órgão federal dos Estados Unidos que combate especificamente o tráfico de drogas). Nesta sexta, serão disponibilizados apenas os dois primeiros episódios da série, de um total de oito. Os demais estreiam semanalmente, sempre às sextas-feiras.

Wagner Moura conversou com A TARDE sobre o trabalho na produção e falou da dificuldade de fazer a série sem muitos ensaios, inclusive tendo passado pela greve de roteiristas em 2023, que paralisou grande partes das produções à época.

“As filmagens da série acabaram durando um ano inteiro com essa parada, mais do que o normal. E olha que aqui não se ensaia muito, não tem sala de leitura. E eu sinto muita falta disso”, pontuou o ator.

Demorou até mesmo para encontrar seu parceiro de cena: “Eu conheci Brian no set de filmagens, quando filmamos a primeira cena do primeiro episódio, já vestido com a roupa do personagem. Mas eu tive uma conexão imediata com ele. Eu lembro que eu o chamei num canto, parei na frente dele e falei: ‘Meu nome é Wagner, eu tenho 46 anos, tenho três filhos, vivo no Brasil’, pra ele poder me conhecer melhor. E aí ele me olhou e fez o mesmo, falando sobre ele”.

De fato, a relação carismática entre os dois personagens é essencial para o sucesso da narrativa. Ray (Henry) quer dá uma vida mais digna para a mãe adotiva já idosa (interpretada por Kate Mulgrew), enquanto Manny (Moura) está prestes a se casar com Sherry (Liz Caribel Sierra). São, portanto, sujeitos que assaltam os caras “maus” como algo passageiro e com muito receio, nas frestas do crime.

Elos de amizade

Essa conexão entre os dois atores é muito importante e visível na série. Ladrões de Drogas funciona como uma espécie de ‘buddy cop’ (gênero narrativo em que dois policiais ou agentes secretos trabalham juntos), com a diferença que aqui eles são falsos policiais. As coisas se complicam quando, em uma dessas abordagens, eles roubam uma quantia de dinheiro e drogas muito maior do que imaginavam e acabam entrando na mira de um perigoso grupo de narcotráfico, sendo desmascarados e procurados pela verdadeira polícia.

É quando os dois espertalhões mostram suas fragilidades e têm de se livrar de uma situação para a qual não possuem preparo algum.

“Eu acho que os personagens, a princípio, respondem ao clichê do preto e do latino envolvidos numa situação de tráfico de drogas. Mas aí você vai vendo a série, conhecendo mais os dois e percebe que eles são um anti-estereótipo disso tudo porque eles não foram feitos para aquilo. Do cara saber pegar uma arma e matar outra pessoa. Não, eles são absolutamente vulneráveis, o oposto do machão clássico do cinema de ação”, observou o ator.

Especificamente sobre Manny, Moura afirma que lhe interessou no personagem a desconstrução desse estereótipo, tipo de papel difícil de encontrar dado a atores latino-americanos. “Os personagens passam a série inteira tentando escapar desse ciclo de violência no qual estão envolvidos. E isso foi uma coisa que me atraiu muito nessa série. O fato dela não ser um clichê”.

Inclusive, Manny é um personagem brasileiro que vive nos Estados Unidos – fala um pouco de espanhol na série porque sua namorada é hispânica, mas em vários momentos se acentua sua origem brasileira.

“Todo personagem que eu faço aqui, eu boto pra ser brasileiro porque eu sou brasileiro. E o Brasil é um país importante no fluxo migratório para os Estados Unidos. É muito raro alguém que escreva um personagem aqui para ser originalmente brasileiro. Então eu quero que seja porque eu sou assim, eu falo desse jeito e com esse sotaque brasileiro. Eu quero que o Brasil seja representado nos personagens que eu faço”, determinou o ator.

Caminhos opostos

À medida em que a trama da série decorre, a relação entre os dois amigos vai ficando mais balançada, apesar do vínculo entre eles ser forte. E quando as situações ficam realmente mais perigosas, inclusive para a família de ambos, os caminhos tendem a se divergir.

“A relação deles é meio que um casamento, em que o Ray é o alfa e o Manny é o elo mais frágil da relação. Inclusive, eu sinto que para Manny romper com esse ciclo de violência, ele precisa de alguma forma romper com Ray e com a amizade que eles têm. E isso é um dilema gigantesco”, ponderou Moura.

Nesse sentido, Ray precisa apreender a tomar as rédeas da situação, enfrentando a violência na mesma medida, a fim de se proteger e sobreviver, enquanto busca dar um sentido à sua própria vida. Em certa medida, ele acaba se tornando o grande protagonista da série, e ambos os atores estão realmente maravilhosos em seus papéis, inclusive no que demonstram de vulnerabilidade.

Moura falou também da satisfação de ter sido dirigido por Ridley Scott, que produz a série e dirige o primeiro episódio. Com todos esses atributos, Ladrões de Drogas tem sido apontado como sério candidato ao Emmy, premiação da TV norte-americana, incluindo as especulações de indicação para os dois atores protagonistas. Coroando a ótima fase de Moura, o ator baiano se prepara para lançar, ainda este ano, O Agente Secreto, novo filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho. Os caminhos do sucesso estão traçados.

“Ladrões de Drogas” ("Dope Thief") / Criado por Peter Craig / Com Brian Tyree Henry, Wagner Moura, Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison e Ving Rhames / Estreia no Apple TV+ nesta sexta-feira (14), com os dois primeiros episódios, seguidos por um novo toda sexta-feira, até 25 de abril