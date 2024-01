Saiba quais cuidados tomar com o seu pet no verão | A TARDE

De acordo com a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), 56% dos domicílios brasileiros têm ao menos um cão ou um gato como membros da família. Com a chegada do verão a preocupação dos veterinários em relação aos cuidados com os pets aumenta consideravelmente, por isso, mesmo diante de um período voltado para o lazer, a alegria e os passeios ao ar livre na companhia dos melhores amigos de quatro patas, é necessário que os tutores estejam atentos, pois, semelhante aos humanos, os animais também precisam de uma atenção especial em períodos de altas temperaturas.

O A TARDE Play foi em busca de especialistas para colher as melhores dicas em relação aos cuidados que devem ser tomados com os animais de estimação durante o verão. Segundo a médica veterinária Tamires Viana, especialista em felinos, hábitos como passeios e banhos devem ser evitados para os gatos. Em contrapartida, a profissional destaca a importância dos tutores voltarem suas atenções especialmente para a hidratação dos peludos.

Momentos como o nascer ou pôr do sol, estão entre os melhores horários para passear com os cães, pois a temperatura e sensação térmica desses períodos contribuem para o lazer dos pets sem prejudicar o bem estar deles, é o que orienta a veterinária nutróloga, Andrea Bispo. Essa e outras orientações, como a maneira correta de educar os animais, alimentação adequada, e até mesmo como checar a temperatura ambiente ideal para os pets, estão acompanhadas de relatos de tutoras, que juntamente com os cães, se divertiram ao ar livre durante as gravações.

E aí, ficou interessado? Você pode acompanhar todo esse excesso de fofura e anotar as principais dicas para cuidar do seu animal de estimação acessando o canal do A TARDE Play no Youtube. Não esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui.

Assista a reportagem completa:



A TARDE Play

Edição: Howfenns Cavalcante