São João da Bahia: mais 66 mil pessoas curtem o segundo dia festa

O público no Parque de Exposições foi de 14.191 - Foto: Alan Dantas/SSP

Mais de 66 mil pessoas participaram do segundo dia do São João da Bahia 2025, no Parque de Exposições e no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Os eventos foram finalizados na madrugada desta sexta-feira, 20.

A contagem do público é realizada pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) contabilizado após a passagem das pessoas pelos Portais de Abordagem, com o descarte das repetições das faces.

O público no Parque de Exposições foi de 14.191, enquanto a festa no Centro Histórico atraiu 52.608 foliões.

Confira a ordem das atrações nesta sexta-feira:

Pedro Libe

Pirilampo

Kart Love

Del Feliz

Bell Marques

Tierry

Israel e Rodolfo

Murilo Huff

Psirico