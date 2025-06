Vai voltar? Simone Mendes abre o jogo sobre retorno à Bahia

A cantora foi uma das atrações mais aguardadas da noite - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Simone Mendes abriu o coração e falou sobre a possibilidade de voltar a morar na Bahia, estado em que nasceu e morou durante sua infância. Presente durante a festa de São João no Parque de Exposições de Salvador, nesta quinta-feira, 19, a artista garantiu que pensa na mudança.

“Eu não sei se voltaria a morar no interior, lá onde eu nasci. Salvador talvez seria uma opção, porque quando você começa a viver outras coisas no mundo que a gente está hoje, principalmente hoje, eu que moro em São Paulo, uma capital muito grande, a gente se acostuma a viver, depois de tantos anos, em outro lugar”, disse ela durante uma coletiva de imprensa.

A sertaneja ainda reforçou que consideraria Salvador como sua nova morada com o marido, Kaká Diniz, e os dois filhos, Henry e Zaya. “Se tivesse que morar em uma capital, o Uibaí [cidade do interior que ela nasceu] talvez não seria o local. Não sei, Deus é quem sabe todas as coisas, mas Salvador seria uma cidade maravilhosa para se viver”, completou.

Encontro com a avó

Durante o bate papo, Simone ainda contou detalhes sobre o encontro que teve com sua avó em Uibaí. Ela afirmou que ficou emocionada ao ouvir a declaração da matriarca da família, que a criou quando era pequena.

“Ontem foi um dia lindo, porque eu tive a oportunidade de reencontrar minha vovó. Na verdade eu sempre que posso dou um pulinho lá no Uibaí, que é a minha cidade natal, para ver a minha vózinha e ela tá com 92 anos”, contou.

“Foi muito emocionante, porque a minha avó quando me viu disse assim pra mim: ‘Minha filha eu te amo tanto, que é como se você tivesse saído da minha barriga’. E aí eu ouvi uma senhorinha que está ali, já usa fralda, está na cadeira de rodas e que me criou com tanto amor, carinho e muita luta, só com a aposentadoria dela”, afirmou.

Por fim, a sertaneja reconheceu o esforço feito pela avó. “A gente sabe que hoje em dia no nosso país é muito difícil viver com uma aposentadoria, ainda mais no preço que estão as coisas hoje em dia. Ela fez todo esse esforço por amor a nós netas, e foi muito especial também”, concluiu.