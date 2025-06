Mariana Rios anuncia gravidez após processo doloroso

A famosa estava tentando engravidar - Foto: Reprodução | Instagram

Mariana Rios surpreendeu os seguidores ao anunciar que está à espera de seu primeiro filho, ou filha. A apresentadora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 19, e contou a novidade aos fãs e amigos.

“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo”, escreveu ela na legenda da publicação.

“A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre. Obrigada Deus! Obrigada Jesus!”, completou.

A artista estava tentando engravidar há um tempo e compartilhava o processo em suas redes sociais. Ela e o namorado, Juca Diniz, recorreram ao tratamento de fertilização in vitro (FIV).

Felicitação de famosos

Emocionados, alguns famosos desejaram felicitações para o casal, através de comentários feitos no post da morena. “Que amooooor! Muito feliz por você! Emocionada com esse vídeo!!!!!!!! Deus é maior! Que benção!!!!!!”, afirmou Thais Fersoza.

“Que alegriaaaa, que emoçãoooo!!! Muito emocionada aqui! Deus é sempre maravilhosooo e que Ele abençoe vocês grandemente”, disparou Carol Peixinho. “Sabiaaaaaa! Quee benção, Mari! Feliz demais por vocês!”, reforçou Fernanda Paes Leme.