Ímola? Andressa Urach aposta em look inusitado para show de Beyoncé

Andressa Urach e Beyoncé - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Andressa Urach surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 19, ao surgir na fila para o show da cantora Beyoncé, na cidade de Paris, França. A loira decidiu marcar presença na Cowboy Carter Tour, turnê da diva pop, e investiu em um look inusitado — e que fez referência à sua época de garota de programa.

Urach desembarcou na capital francesa há alguns dias e vem compartilhando stories dos passeios no local. No Instagram, ela compartilhou diversos momentos na fila para o show, onde, segundo ela, a espera já passou de sete horas.

Um dia vou ser amiga íntima da Beyoncé e vou contar o que eu fiz por ela... chegamos 8h da manhã na fila. Andressa Urach - influenciadora digital

Os internautas reagiram à presença da famosa no show de Beyoncé. “Teremos Ímola e Sasha Fierce no mesmo lugar”, disse uma pessoa, em referência ao nome de guerra utilizado por Andressa na época de prostituição, e ao nome do terceiro álbum da cantora americana, ‘I Am... Sasha Fierce’.

Outro seguidor fez referência a uma fala de Andressa Urach. “Eu usava BOTAS BRANCAS, umas SAINHAS CURTAS, TOP, CABELO BEM LOIRO… era Ímola, nome de guerra”, disse. “Ela vai chamar a Beyoncé pra fazer uma colab”, brincou outra.

Veja o look de Andressa Urach:

Andressa Urach no show de Beyoncé | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Descontentamento com Paris

Andressa Urach expôs seu descontentamento durante uma viagem a Paris. Em seu novo perfil do Instagram, criado após o outro ser desativado, a famosa revelou que os franceses são mal educados e fedem.

“Gente fedida, mal-educada, pessoas feias, meu cigarro acabou, cerveja quente. Ainda bem que a gente sai com as pessoas que a gente ama. O nosso rolê é com as pessoas que a gente ama porque a música estava horrível”, disse ela.

“A bebida estava quente, as pessoas eram feias, os parisienses parados, não sabem chegar em mulher, as pessoas mal-educadas, péssimo atendimento. Decepcionados, caro para caramba, mas nós temos amigos”, completou.

Curiosidades

A loira ainda aproveitou para publicar um sequência de stories contando algumas curiosidades sobre a cidade, que é conhecida pelo turismo e pela Torre Eiffel, seu monumento mais famoso.

“Uma curiosidade daqui de Paris é que eles não costumam usar ar-condicionado e também não tem ventilador. Eu fiquei impressionada porque é quente aqui. A gente passa calor. Eles têm aquecedor no quarto para aquecer, mas para resfriar não tem nada não”, revelou.

Por fim, Urach garantiu que as coisas são bem distantes umas das outras. “O brasileiro que vier para Paris fazer Uber vai trabalhar muito porque na cidade mais movimentada você encontra um Uber a sete quilômetros de distância. O povo não gosta de trabalhar aqui e trata super mal o Brasil. Sério, o brasileiro simpático, feliz como nós somos e ganhando em euro dá para juntar muito dinheiro. Essa terra precisa de mais brasileiros felizes como nós”, concluiu.

Apoio do público

Nos comentários da publicação, diversos seguidores da famosa reforçaram as críticas à capital francesa e contaram histórias inusitadas de quando visitaram o local.

“Pavor da França… Só fui pra um show da Lady Gaga e fui pra outro país dois dias depois. O povo tem cheiro de suvaco”, disse um. “Quando eu falo que romantizam Paris, ninguém acredita. Bonito é…mas só”, afirmou outra.