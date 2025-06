Após sofrer golpe, Andressa Urach é superada por Beiçola no pornô

Beiçola à frente de nomes já consolidados na criação de conteúdo adulto, como como Andressa Urach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As coisas não estão fáceis para Andressa Urach. Após sofrer um golpe milionário, a loira foi superada por Martina Oliveira, conhecida nas redes como Beiçola da Privacy, na indústria do pornô. Isso porque a jovem de 22 anos tem se destacado entre os criadores de conteúdo adulto no Brasil e já passou a ganhar mais de R$ 8 milhões em faturamento total por meio da plataforma Privacy.

Beiçola revelou, em entrevista no programa Chupim, da Rádio Metropolitana, que o seu faturamento diário varia de R$ 10 mil a R$ 15 mil. Os apresentadores chegaram a conferir o valor em tempo real no celular da influenciadora, e constava R$ 8 milhões acumulados desde o início da carreira.

Esse resultado coloca Beiçola à frente de nomes já consolidados no nicho, como Andressa Urach, que anteriormente havia declarado lucro de R$ 7 milhões com fotos e vídeos sensuais.

Hoje posso dar uma vida melhor para minha mãe. Comprei uma casa para ela e ajudo no que for preciso. Beiçola do Privacy - criadora de conteúdo adulto

Martina Oliveira, conhecida nas redes como Beiçola da Privacy | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Resistência da família

Martina revelou, porém, que apesar do sucesso financeiro, enfrentou problemas. No início, ela enfrentou resistência da própria família. Chegou a ficar quatro meses sem contato com a mãe, o que a abalou emocionalmente. “Ela não aceitava o que eu fazia. Ficamos super afastadas, mas aos poucos reconstruímos nossa relação”, afirmou.

Hoje, a relação entre mãe e filha está mais próxima, com Martina destacando que o trabalho permitiu dar estabilidade e conforto à família, mesmo que o começo tenha sido turbulento.

Beiçola do Privacy já ajudou Beiçola de ‘A Grande Família’

Beiçola do Privacy doou, em setembro de 2024, R$ 19 mil para Marcos Oliveira, ator que interpretou Beiçola em ‘A Grande Família’, da TV Globo. A doação foi divulgada após ele receber ordem de despejo em decorrência de aluguéis atrasados.

“Tenho a sensação de que devo alguma coisa para ele após tanto tempo usando este nome. Eu senti que era minha obrigação ajudar”, disse.

A Justiça determinou que Oliveira deveria deixar o apartamento até 4 de setembro do ano passado. O ator estaria há mais de três meses sem pagar o aluguel, que tem valor de cerca de R$ 3.500.

Produtora de conteúdo adulto decidiu ajudar após acompanhar o sofrimento de Marcos. “Decidimos fazer uma surpresa. Chamamos o assessor e dissemos que queríamos ajudar. Pedimos os boletos para fazer pagamentos diretamente para a imobiliária”, disse ao Splash.

Eu não coloquei nenhuma condição. Nem tinha interesse de que ele soubesse que ajudei, mas acharam melhor contar. Beiçola do Privacy - criadora de conteúdo adulto

“É como um pai”

Beiçola do Privacy conheceu Marcos Oliveira em uma peça de teatro e já participou de lives com o ator. “É como um pai mesmo. Eu tenho esse sentimento de dever algo para ele, por ele cuidar de mim”, disse.

A criadora de conteúdo adulto espera que boa ação inspire outros produtores de conteúdo. “Vou continuar ajudando o Marcos de todas as formas. Espero poder envolver o Marcos em todos os projetos em que eu estiver presente. Sejam filmes, teatro, tudo.”