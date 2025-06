Francisco Cuoco já fez propaganda de cemitério em Candeias; relembre

Com mais de 60 anos de carreira, Francisco Cuoco foi um dos nomes mais marcantes da dramaturgia nacional - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Conhecido por interpretar grandes personagens da teledramaturgia brasileira, o ator Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira, 19, aos 91 anos. O que poucos lembram é que, nos últimos anos de vida, o veterano também estrelou campanhas publicitárias da rede de cemitérios Memorial Vale da Saudade, que possui escritório em Salvador e um cemitério modelo no município de Candeias, na Região Metropolitana da capital baiana.

Com sua voz imponente e imagem associada à sobriedade e ao acolhimento, Cuoco foi escolhido para ser o rosto da marca em comerciais veiculados na Bahia e em outros estados do Nordeste. As campanhas destacavam a importância de uma despedida digna e tranquila.

O ator estava internado havia cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e vinha sedado desde então. De acordo com a irmã, Grácia Cuoco, que morava com ele, o quadro clínico se agravou em decorrência de um ferimento que infeccionou, aliado à idade avançada. Nos últimos meses, ele já enfrentava repetidas internações.



Ícone da TV brasileira

Com mais de 60 anos de carreira, Francisco Cuoco foi um dos nomes mais marcantes da dramaturgia nacional. Estreou na televisão na década de 1960, passou pela Tupi e pela Excelsior — onde protagonizou a novela Redenção (1966), a mais longa da história —, e se consagrou na TV Globo a partir de Assim na Terra como no Céu (1970).

Entre seus papéis mais memoráveis estão o ambicioso Cristiano Vilhena (Selva de Pedra, 1972), o taxista Carlão (Pecado Capital, 1975), o ilusionista Herculano Quintanilha (O Astro, 1977) e os políticos corruptos Lucas Cantomaia (Eu Prometo, 1983) e Severo Blanco (O Salvador da Pátria, 1989).