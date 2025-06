Doente, Francisco Cuoco esqueceu da novela que fez dele uma lenda da TV

Francisco Cuoco sempre foi a primeira opção da Globo para protagonizar esta novela - Foto: Divulgação

O ator Francisco Cuoco, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, faleceu nesta quinta-feira, 19, aos 91 anos. Recentemente, o artista havia sido homenageado pelo programa Tributo, da TV Globo, que celebrou sua longa e marcante carreira. Nos últimos anos, Cuoco enfrentava sérios problemas de saúde, incluindo dificuldades de locomoção e perda de memória.

Durante uma entrevista à Folha de S.Paulo, o ator chegou a admitir que não se lembrava de uma das novelas mais importantes de sua trajetória: "O Astro", exibida em 1977. Na trama escrita por Janete Clair e dirigida por Daniel Filho, Cuoco interpretou o inesquecível Herculano Quintanilha, um ilusionista e vidente que conquistou o público e entrou para a história da televisão brasileira.

O sucesso de "O Astro" foi tão grande que impactou até o comércio na época. Restaurantes reclamavam de movimento fraco durante o horário da novela, e a cantora Maria Bethânia, por exemplo, exigiu uma TV no camarim para não perder os capítulos enquanto se apresentava no Canecão, no Rio de Janeiro.

A trama também inspirou o poeta Carlos Drummond de Andrade, que em uma crônica no Jornal do Brasil, apelidou Janete Clair de "usineira de sonhos". Após o último capítulo, Drummond escreveu: “Agora que O Astro acabou, vamos cuidar da vida, que o Brasil está lá fora esperando.”

Francisco Cuoco sempre foi a primeira opção da Globo para protagonizar "O Astro", mas, por um breve período, a emissora chegou a cogitar outro ator, por conta do curto intervalo desde o último trabalho de Cuoco no ar. No fim, sua escalação foi mantida, e a escolha se mostrou acertada: o ator brilhou no papel e recebeu elogios da crítica.

Em 2011, quando a novela ganhou um remake, Cuoco foi convidado a fazer uma participação especial, vivendo Ferragus, o mentor do novo Herculano Quintanilha, interpretado por Rodrigo Lombardi. A aparição foi vista como uma homenagem ao legado do ator.