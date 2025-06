Jornalista da Globo revela doença do filho de quatro anos: “Um choque”

A jornalista desabafou sobre a saúde do filho - Foto: Reprodução | TV Globo

Mara Pinheiro surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira, 18, ao revelar que seu filho, Hércules, de apenas 4 anos de idade, está com leucemia. Jornalista da TV Globo de Minas Gerais, ela contou que o garotinho era assintomático e só descobriu com exames de rotina.

“Nosso filho de quatro anos, o Júnior, esse menino lindo que vocês acompanham desde a minha barriga, desde o início da minha gravidez, em um exame de rotina, recebeu um diagnóstico que foi um verdadeiro choque para mim, para meu marido, para toda a nossa família, os nossos amigos mais próximos”, disse ela.

“Essa criança assintomática, ativa, que come bem, pratica esportes e é extremamente alegre, feliz e carismático, foi diagnosticada com leucemia. Enquanto ele estava internado, ele foi um exemplo de resiliência. Falamos para ele que estávamos combatendo o 'bichinho ruim' do sangue. Em momento nenhum ele reclamou de nada”, declarou.

A comunicadora ainda reforçou que fará de tudo para garantir uma qualidade de vida para o herdeiro. “Aos poucos vamos entendendo que o diagnóstico não é uma sentença. A caminhada pode ser desafiadora, mas tem muita gente segurando nas nossas mãos”, afirmou.

“São várias correntes de amor e fé que nos fortalecem em todos os momentos! Por enquanto não saberei dizer a vocês qual a manchete do dia... Estamos focados na notícia que mais quero dar: a da cura. E ela virá, afinal de contas, nosso filho é um Hércules! Dentro do possível, informarei sobre o andamento do tratamento”, encerrou.

Sintomas da leucemia

Vale lembrar que a leucemia é uma doença com um tumor maligno, que tem início na medula óssea e compromete a produção das células sanguíneas. Ela pode ser diagnosticada como “aguda” ou “crônica” e impede o sangue de realizar suas funções normais com precisão.

A leucemia aguda progride rapidamente e gera células que não estão maduras. Enquanto a crônica se caracteriza por um desenvolvimento lento e exagerado de células maduras no corpo.

Dentre os sintomas mais comuns da doença estão: aparecimento de manchas roxas pelo corpo; sangramentos na gengiva e no nariz; cansaço e fraqueza; anemia; diminuição do número de glóbulos vermelhos no sangue; febre; dor nos ossos e nas articulações e infecções, majoritariamente na garganta e no pulmão.