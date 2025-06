Famoso que despencou de buraco do Acerte ou Caia se manifesta pela 1ª vez

Humorista Bolachinha está hospitalizado - Foto: Divulgação | Record

O humorista Paulo Sérgio Miranda de Barros, conhecido como Bolachinha, se pronunciou pela primeira vez após o acidente que sofreu durante a gravação do programa Acerte ou Caia, apresentado por Tom Cavalcante na Record.

O episódio aconteceu na segunda-feira (16), quando ele caiu no buraco cenográfico do game show após errar uma pergunta. A queda foi tão forte que interrompeu imediatamente as filmagens.

Bolachinha precisou ser socorrido às pressas e deixou a sede da emissora de ambulância, sendo encaminhado a um hospital na Grande São Paulo.

Declaração após o susto em Acerte ou Caia

Em um vídeo gravado do hospital, o humorista tranquilizou os fãs. “Eu estou bem, graças a Deus, e à equipe da Record, que me ajudou prontamente. A queda em si não me machucou, mas quando fui levantar, torci a perna e acabou dando uma pequena fratura”, explicou.

Apesar do susto, ele garantiu que logo estará de volta. “Logo, logo estou de volta pra fazer vocês rirem. Obrigado a todo mundo pelas mensagens e pela preocupação”, completou.

Como foi o acidente

Testemunhas relataram que Bolachinha demonstrava nervosismo durante sua participação.

O cantor Marlon, que estava presente na gravação, relatou nas redes sociais: “Ele tremia muito e provavelmente caiu de mau jeito. A Record deu todo o suporte, e ele foi rapidamente socorrido. Desejo melhoras ao parceiro de palco”, publicou.

O clima nos bastidores foi de tensão, e o estúdio ficou em choque com os gritos de dor do humorista.

A plateia, a produção e outros convidados acompanharam tudo de perto, incluindo nomes como a dupla Marlon e Maicon, o cantor The Black e a ex-BBB Lumena Aleluia.

Record se pronuncia

Por meio de nota, a Record confirmou o ocorrido e informou que o humorista recebeu atendimento imediato. “Bolachinha está bem e recebe todo o suporte médico em um hospital da Grande São Paulo”, disse a emissora.