Eliana menciona "promessas vazias" em suposto desabafo contra a Globo

Eliana apresentou a última temporada do The Masked Singer, na Globo - Foto: Divulgação | TV Globo

Em meio a rumores que pode deixar a TV Globo apenas depois de um ano da sua contratação, Eliana teria mostrado insatisfação em mensagens privadas no WhatsApp em que menciona 'muitas promessas vazias'. A apresentadora ainda não comandou um formato inédito.

"Falaram para a direção da Globo: 'vai chegar um material aí de que a Eliana estaria externalizando insatisfação em relação ao andamento do programa dela. E até utilizando expressões em bate-papo do Whatsapp e uma das expressões que foi 'printada' com destaque foi 'muitas promessas vazias'", relatou o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa "A Tarde é Sua", da RedeTV! nesta terça-feira (17).

O colunista do 'A TARDE é Sua' ainda afirmou que a Globo vai usar "força máxima" para avaliar um "dossiê" envolvendo uma suposta insatisfação de Eliana com o canal. Já foi descartado, no entanto, chamar a apresentadora para uma conversa.

Recentemente, Eliana confirmou que voltará ao SBT para uma missão especial, já que foi liberada pela Globo para marcar presença no Teleton 2025, evento beneficente tradicionalmente transmitido pelo canal.

Desde que assinou com a Globo, Eliana já integrou projetos como o reality musical 'The Masked Singer Brasil' e o programa 'Saia Justa', no canal pago GNT.

Eliana teria ainda retomado em sigilo negociações para voltar ao SBT, emissora em que trabalhou durante dois períodos (1991 a 1998 e 2009 a 2024).