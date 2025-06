Vale Tudo passou dos limites: samba e bebê reborn explicam baixa audiência

Raquel e Heleninha disputam samba em Vale Tudo - Foto: Reprodução | Globo

Se alguém ainda tinha dúvidas sobre os motivos que fazem o remake de Vale Tudo patinar na audiência da Globo, os últimos capítulos conseguiram oferecer algumas respostas bem claras (isso para não dizer constrangedoras).

A cena que encerrou o capítulo desta segunda-feira, 16, foi quase um retrato simbólico do problema: uma disputa de samba entre Raquel (Taís Araújo) e Heleninha (Paolla Oliveira). Isso mesmo. Enquanto o público esperava um plot relevante, uma virada, uma tensão ou, no mínimo, um avanço na história, a novela preferiu entregar uma batalha de passinhos no meio da roda de samba.

Com direito a frases como “Se eu vim pro samba, é pra sambar!”, o embate terminou sem qualquer desenvolvimento real. E pior: foi tratada como gran finale do episódio.

Se fosse um alívio cômico isolado, vá lá. Mas a sequência do samba só reforça uma impressão que já tomou conta de quem assiste: o remake escrito por Manuela Dias perdeu completamente a mão na condução da narrativa. E a sequência do bebê reborn só piora tudo.

Bebê reborn em Vale Tudo

Durante uma semana inteira, a novela se dedicou a construir uma trama paralela completamente desconectada da história central. César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) se envolveram na venda de bonecas, que, teoricamente, seriam bebês reborn, mas na prática nem chegavam perto disso.

Bebê reborn em novela é criticado | Foto: Reprodução | Globo

A sequência chegou ao ápice do absurdo quando César estourou um plástico com água envolvendo o boneco, simulando uma placenta, e anunciou, sem nenhum constrangimento, que “nasceu um menino”.

Nem a tentativa de criar humor funcionou. Pelo contrário, as cenas foram alvo de críticas nas redes sociais pela total falta de propósito, coerência e senso.

A cereja no bolo foi a personagem Aldeíde (Karine Teles) buscando sua encomenda encapuzada, como se estivesse adquirindo algo ilícito. Tudo isso para quê? Nenhum impacto na trama, nenhum avanço, nenhum conflito relevante.

Desespero em atualização?

A obsessão do remake por “atualizar” a história clássica está beirando o desespero. E isso fica evidente quando a novela gasta preciosos minutos em roteiros que não falam absolutamente nada. Nem entretenem, nem fazem rir, nem geram reflexão. Só reforçam a impressão de que Vale Tudo virou uma caricatura de si mesma.

A versão de Vale Tudo parece ter esquecido a essência do original. Na tentativa de ser moderna, virou superficial. Na tentativa de ser leve, virou rasa. Na tentativa de lacrar, descolou-se completamente do que o público realmente espera de uma novela das nove.

Se tudo isso vale, o público já respondeu: não, não vale.

*Luiz Almeida é jornalista e analista de televisão